농협은행, 'NH오픈비즈니스허브' 참여 혁신 스타트업 모집
생성형AI 및 AI 에이전트 기반 업무 자동화 분야
업무공간·글로벌 진출 협력 등 혜택 제공
NH농협은행(은행장 강태영)은 오는 9~25일 'NH오픈비즈니스허브'에 참여할 혁신 스타트업을 모집한다고 6일 밝혔다.
NH오픈비즈니스허브는 디지털 혁신기업 발굴 및 협업을 지원하는 농협은행의 오픈이노베이션 프로그램이다. 혁신적인 디지털 아이디어와 기술력을 갖춘 스타트업이라면 누구나 지원할 수 있다.
모집분야는 생성형 인공지능(AI) 및 AI 에이전트 기반 업무 자동화·고도화를 중심으로 AI, 서비스·플랫폼, 보안·인증, 데이터, 블록체인·응용프로그램 인터페이스(API), 투자·자산관리, 푸드테크 등이다.
농협은행은 범농협과의 협업을 통해 가치를 창출해낼 수 있는 다양한 분야의 스타트업을 선발할 예정이라고 설명했다.
이번 모집에서는 공모단계부터 금융서비스 상담 및 지원이 추가됐다. 신청기업 중 최종 선발된 스타트업에는 NH디지털혁신캠퍼스 내 무상업무공간, 글로벌 진출 협력, 상시협업 기회, 외부기관 추천 등의 혜택을 제공한다.
농협은행 관계자는 "청년기업 및 스타트업의 혁신 역량과 농협의 인프라를 결합해 실질적인 스케일업 시너지를 창출하겠다"며 "단순
자금지원을 넘어 비즈니스 협업을 통한 동반성장을 실현하고 생산적 금융의 선순환 구조를 구축하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
