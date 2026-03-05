[포토] 5700선 회복한 코스피
코스피가 장중 급등해 5700선을 회복한 5일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 157.38p(3.09%) 오른 5,250.92로 원/달러 환율은 12.2원 내린 1,464.0원으로, 코스닥은 45.40p(4.64%) 오른 1,023.84로 장을 시작했다.

[단독]이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS'…"천궁-II 보내달라" [단독]이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS...
