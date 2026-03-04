비거리·스피드·안정성·타구감 4Q 핵심

드라이버 반발 영역 17% 확대 경량 설계

높은 탄도, 향상된 관용성 퍼포먼스 클럽

한국미즈노가 여성 전용 퍼포먼스 골프클럽 'JPX Q II' 시리즈를 출시했다.

한국 여성 골퍼의 체형과 스윙 데이터를 기반으로 설계된 'JPX Q'의 후속 모델이다. 축적된 피드백을 반영해 설계를 재구성했다. 적은 힘으로도 볼을 쉽게 띄우고 멀리 보내는 데 초점을 맞췄다. 단순한 경량화를 넘어 실제 비거리 향상과 높은 탄도, 향상된 관용성, 부드러운 타구감의 균형을 중시하는 방향으로 만들었다.

JPX Q II는 비거리(Distance), 스피드(Speed), 안정성(Stability), 타구감(Feel) 4가지 요소를 통합 설계한 '4Q(Quadruple Concept)'가 핵심이다. 여성 골퍼의 평균 헤드 스피드 구간에서 최대 효율을 발휘하도록 제작했다. 보다 쉽고 편안하면서도 안정적인 퍼포먼스를 구현하는 데 성공했다.

한국미즈노가 여성 전용 퍼포먼스 클럽 'JPX Q II'를 선보였다. 한국미즈노 제공 AD 원본보기 아이콘

드라이버에는 멀티 두께 구조의 '코어테크(CORTECH) 페이스'를 적용해 중심부 반발력을 높이고, 반발 영역을 기존 모델 대비 약 17% 확대했다. 또한 힐-백(Heel-Back) 구조에 10g 웨이트를 배치한 드로우 바이어스 중심 설계를 통해 자연스러운 헤드 로테이션을 유도함으로써 방향 안정성을 강화했다.

여기에 전작 대비 경량화된 스윙 웨이트와 클럽 중량 설계를 더했다. 부드러운 스윙 템포를 지원하면서도 높은 관성모멘트(MOI)를 유지해 관용성을 확보했다. 페어웨이우드와 유틸리티에는 고강도 머레이징강(MAS1C) 페이스를 채택했다. 샬로우 헤드 형상과 저중심 설계를 통해 볼을 보다 쉽게 띄울 수 있도록 제작했다. 힐-백 웨이트 구조로 방향 안정성까지 확보했다.

Advertisement

아이언 역시 퍼포먼스 향상에 초점을 맞췄다. 크로몰리 소재 기반 멀티 두께 페이스와 심리스 컵 페이스 구조를 적용해 얇은 페이스 영역을 확대했다. 볼 스피드를 끌어올렸고, 트리플 컷 솔 설계를 채용해 임팩트 시 지면 저항을 줄여 미스 샷의 부담을 낮췄다. 또한 사운드 리브 설계로 불필요한 진동을 억제해 안정적이면서도 경쾌한 타구감을 구현했다.

AD

전 라인업에는 경량 설계를 기반으로 한 '뉴 M 퓨전(FUSION) 레이디스' 샤프트를 적용했다. JPX Q II 시리즈는 한국미즈노 전국 공식 대리점에서 만나볼 수 있다. 제품에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>