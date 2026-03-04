롯데웰푸드, 신동빈 회장 사내이사 재선임…자사주 10만주 소각

롯데웰푸드는 서정호 롯데웰푸드 부사장과 민준웅 재무전략부문장도 사내이사로 신규 선임할 예정이다.

아울러 롯데웰푸드는 자사주 10만주를 소각하기로 했다.

주당 액면가액은 500원으로, 소각 후 자본금은 46억5228만7000원에서 46억228만7000원으로 감소한다. 발행 주식 수는 보통주 기준 930만4574주에서 920만4574주로 줄어든다.

롯데웰푸드는 "2022년 7월 롯데제과와 롯데푸드 합병 과정에서 취득한 자사주 33만6402주 중 주주가치 제고를 위해 지난해 13만주의 자사주를 소각했고, 남은 20만6402주 중 일부인 10만주를 임의·무상 소각할 예정"이라며 "일반 주주가 보유한 주식에는 변동이 없다"고 설명했다.

권재희 기자



