경북 김천시에서 4일 국토안전교육원이 개원식을 했다.

개원식에는 김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장, 김천 지역구 송언석 국회의원, 황명석 경상북도 행정부지사, 배낙호 김천시장, 나영민 김천시의회 의장 등 내외 귀빈과 관리원 임직원 등 200여 명이 참석했다.

부지면적 1만8202㎡, 연면적 8782.78㎡ 규모로 새로 지어진 교육원은 본관동과 현장 실습 동으로 구성돼 있다. 2년에 걸친 교육원 신축 공사에는 총 378억원의 예산이 투입되었다.

국토안전관리원 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

국토안전교육원은 한국시설안전공단 시절인 1996년 건설기술자 교육기관으로 지정되면서 문을 열었다. 교육 대상과 범위는 교량 및 터널 등 시설물에서 시작하여 지하 안전 등 사회기반시설 전반으로 확대되었으며, 지난 30년간 교육 이수생은 9만여 명에 달한다.

김천 교육원에 새로 구축한 국토안전전시관과 안전체험관은 체험 중심의 대국민 안전교육, 학교안전교육, 지역대학과의 연계 교육 등을 통하여 안전 문화 정착 및 확산에도 기여할 것으로 기대된다.

Advertisement

박창근 원장은 "국토안전교육원이 우리 국토의 안전을 한 단계 더 선진화하는 역할을 담당할 수 있도록 교육원 운영을 선진화하고 교육의 내용과 질도 더 체계적으로 관리할 것"이라고 말했다.

AD

국토안전교육원은 시설물 생애주기 전반의 안전관리를 위해 진주 본사에서 김천으로 이전 건립한 것을 계기로, 실물 크기 구조물을 활용하는 현장감 있는 교육 등으로 교육생들의 실무 역량을 강화할 방침이며, 연간 최대 2만 명에 달하는 교육생들이 찾아오는 거점 교육관으로 자리매김하면서 숙박·관광 등을 통해 김천 지역 경제 활성화에도 큰 도움이 될 전망이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>