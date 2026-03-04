해진공, 해운·물류 영향 분석 보고서 발간

"해협 통과 물동량 80% 감소"

장기화 시 원유·LNG 도입 차질 우려

미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 액화천연가스(LNG) 가격 상승 우려가 커지고 있는 가운데 4일 인천 연수구 송도 한국가스공사 인천생산기지 터미널에 LNG 수송선이 정박해 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중동 지역 무력 충돌로 세계 에너지 공급의 핵심 해상 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄 위기에 놓인 가운데 주요 원유 운송 노선 운임이 보름 만에 세 배 이상 급등하고 해협 통과 물동량도 평시 대비 80% 가까이 감소한 것으로 나타났다.

4일 한국해양진흥공사는 최근 중동 지역 무력 충돌 확산과 호르무즈 해협 통항 제한 상황을 분석한 '호르무즈 해협 통항 제한 상황에 따른 해운·물류 영향 분석' 보고서를 발간했다.

보고서에 따르면 중동의 지정학적 긴장이 높아지면서 유조선 운임이 급격히 상승하고 있다. 이달 3일 기준 대형 원유 운반선(VLCC)의 중동-중국 노선 운임은 지난달 13일 대비 약 3.3배 상승했다.

이는 선박들이 지정학적 위험을 피하기 위해 대체 선적지를 확보하려는 경쟁이 심화된 데다 우회 운항에 따른 운송 거리 증가로 '톤마일(ton-mile)' 수치가 상승하면서 운임 변동성이 확대된 영향으로 분석됐다.

물동량도 크게 감소했다. 이달 2일 기준 호르무즈 해협 통과 물동량은 평시 대비 약 80% 감소한 것으로 나타났다. 원유선을 중심으로 한 통항 선박 감소와 전쟁 보험 제한 및 취소 확대, 보험료 급등 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

해진공은 통항 제한이 한 달간 지속될 경우 글로벌 기준으로 원유 약 300항차, 액화천연가스(LNG) 약 100항차의 도입 차질이 발생할 수 있다고 전망했다. 국내의 경우 원유 약 40항차, LNG 약 8항차 수준의 도입 차질이 예상된다고 분석했다.

컨테이너 해운 시장에서도 긴장감이 높아지고 있다. 해운 분석기관 라이너리티카(Linerlytica)에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 항로에는 약 340만TEU(20피트 컨테이너 1개) 규모의 선복이 투입돼 있으며 이는 전 세계 컨테이너 선복의 약 10% 수준이다.

해협 통항 제한이 장기화할 경우 단기적으로 선복과 컨테이너 장비 부족이 발생하고 아시아 주요 항만의 혼잡이 확대될 가능성도 제기된다.

운임 상승 조짐도 나타나고 있다. 이달 2일 하루 동안 상하이국제에너지거래소의 7월물 아시아~북유럽 항로 운임선물 가격은 약 15% 상승했다. 주요 컨테이너 운임지수는 주간 단위로 발표되는 만큼 아직 이번 사태의 영향이 반영되지는 않았지만 향후 운임 상승 가능성이 제기되는 상황이다.

한편, 호르무즈 해협은 중동과 세계 에너지 시장을 연결하는 핵심 해상 통로다. 전 세계 해상 원유 교역량의 약 34%, 글로벌 LNG 교역량의 약 20%가 이 구간을 통과한다. 특히 우리나라 원유 도입의 약 70%가 중동 항로에 의존하고 있어 해협 봉쇄 가능성은 국내 에너지 안보에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



