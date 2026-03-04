상복 입은 거래소 노조 지부장…청와대 앞에서 '코스닥 분리 반대' 집회

‘지주사 전환·코스닥 분리’ 철회 촉구

사무금융노조 위원장 “李대통령 정치 놀음”

정부와 여당이 한국거래소의 지주회사 체제 전환과 코스닥 시장의 자회사 분리를 추진하자 한국거래소 노동조합이 총력투쟁에 나섰다.

박경환 한국거래소 노조 지부장이 4일 오후 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 발언을 하고 있다. 임춘한 기자 AD 원본보기 아이콘

전국사무금융서비스노동조합 한국거래소 지부는 4일 오후 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 350여명이 모여 '조합원 종회 및 총력투쟁 결의대회'를 열고 '코스닥 분리는 닷컴버블의 재림이다.', '코스닥 분리 철회하라', '시장 감시 분리로 불공정 거래 만연한다', '거래소 지주사 전환은 자본시장 파괴다', '일방적 자회사 전환은 부당노동행위다' 등 구호를 외쳤다.

박경환 거래소 지부장은 "오늘 상복을 입은 이유는 한국거래소라는 이름으로 설 수 있는 마지막 자리일 수도 있기 때문"이라며 "이제 한국거래소는 역사 속으로 사라지고, 동료들이 각각의 자회사로 분리돼서 찢어질 위기에 처해 있다"고 밝혔다.

박 지부장은 "나스닥이나 일본 거래소의 글로벌 경영 추세가 어떻게 이뤄지는지 1시간 동안 연설을 할 수 있지만 무논리로 대응하는 세력에게는 저희도 논리가 없다"며 "끝까지 투쟁하고 싸우겠다"고 말했다.

전국사무금융서비스노동조합 한국거래소 지부가 4일 오후 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 구호를 외치고 있다. 임춘한 기자 원본보기 아이콘

이재진 사무금융노조 위원장은 "우리 의견은 단 한 마디도 묻지 않고 이재명 대통령 말 한마디에 지주사 전환과 코스닥 시장을 분리시키는 정치 놀음을 끝내야 한다"며 "왜 정권만 잡으면 이렇게 변하는 것이냐"라고 지적했다.

이 위원장은 "어제오늘 주가가 빠지는 게 한국거래소를 지주사로 전환하지 않았기 때문이냐"며 "지금도 얼마든지 금융당국이 시장 건전성을 담보해줄 수 있다"고 강조했다. 그러면서 "시장 건전성을 훼손시키는 게 과연 누구냐"라며 "바로 정치인에 의한 시장 개입"이라고 말했다.

전국사무금융서비스노동조합 한국거래소 지부가 4일 오후 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 ‘지주사 전환·코스닥 분리 반대’ 천 찢기 퍼포먼스를 하고 있다. 임춘한 기자 원본보기 아이콘

노조는 '코스닥의 나스닥화' 논리를 정면으로 반박했다. 노조 관계자는 "코스닥은 하나의 시장이고 나스닥은 여러 시장을 보유한 거래소인데, 이를 동일선상에서 비교하는 것부터가 잘못"이라며, "이는 동(洞) 단위 지역과 광역시 전체를 비교하거나 중학생과 대학생을 경쟁시키겠다는 것과 다를 바 없다"고 비판했다. 이어 "미국 나스닥이나 일본 JPX 등 글로벌 주요 거래소들은 오히려 여러 시장을 하나의 거래소 안에 통합해 운영하는 추세"라며 "기업의 성장 단계에 따라 하부 시장에서 상부 시장으로 이전 상장하는 성장 사다리 체계를 유지하는 것이 글로벌 표준"이라고 강조했다.

노조는 코스닥이 별도 자회사로 분리돼 코스피와 무리하게 경쟁할 경우 시장의 질적 저하가 발생할 것이라고 경고했다. 수익 중심의 경쟁에 매몰되면 상장 준비가 안 된 부실기업들이 대거 시장에 유입될 것이고, 1999년 겪었던 '닷컴버블'의 재림으로 이어져 결국 그 피해는 고스란히 개미 투자자들이 떠안게 된다는 지적이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>