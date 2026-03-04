본문 바로가기
구미시, 제60회 납세자의 날 성실납세 유공자 표창

영남취재본부 김이환기자

입력2026.03.04 13:25

지방재정 확충 기여 법인 3곳·개인 3명 선정
3년간 세무조사 유예
중소기업 육성자금 우선 추천 혜택 제공

경북 구미시는 제60회 납세자의 날을 맞이하여 지난 3일 문화예술회관 대공연장에서 2025년도 지방재정 확충에 기여한 성실납세 유공자에 대한 표창을 수여했다.


이날 표창은 지방세 납세의무를 성실히 이행하고 지방재정확충에 기여한 한국서부발전㈜, ㈜엘지에이치와이비씨엠, 삼성에스디에스㈜ 3개 법인과 황득생, 김광호, 김용창 개인 3명에게 돌아갔다.

표창은 지방세 납세의무를 성실히 이행하고 지방재정확충에 기여한 한국서부발전㈜, ㈜엘지에이치와이비씨엠, 삼성에스디에스㈜ 3개 법인과 황득생, 김광호, 김용창 /구미시청 제공

표창은 지방세 납세의무를 성실히 이행하고 지방재정확충에 기여한 한국서부발전㈜, ㈜엘지에이치와이비씨엠, 삼성에스디에스㈜ 3개 법인과 황득생, 김광호, 김용창 /구미시청 제공

이번 지방세 성실납세 유공 표창 대상자는 연간 지방세를 일정 금액 이상 납부한 납세자 중 지방세 체납과 수상 이력이 없는 상위 법인 3개, 개인 3명이 지방세심의위원회 심의·의결을 거쳐 최종 선정됐다.

구미시는 2011년부터 〈구미시 성실납세자 등 지원에 관한 조례〉를 제정해 매년 지방세 성실납세 유공자에게 표창패를 수여해 오고 있다. 표창 대상자에게는 3년간 지방세 세무조사 유예, 중소기업 육성자금 우선 지원 추천 등의 혜택을 제공해 성실납세 문화 확산에 힘쓰고 있다.


김장호 구미시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 지방세를 성실히 납부해 주신 시민과 기업에 깊이 감사한다"며 "납세자의 소중한 자주재원을 바탕으로 정주 여건을 개선하고, 시민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
