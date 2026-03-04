코스닥도 급락…4개월만에 매도 사이드카 발동

코스피 지수가 미국과 이란의 전면전 우려 등 중동발 지정학적 리스크에 직격탄을 맞으며 4%대 급락 출발한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 했다. 코스피 지수는 이틀 연속 매도 사이드카가 발동되었다. 2026.03.04 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란의 전쟁 우려로 증시가 급락하면서 코스닥 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 약 4개월 만에 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시31분6초께 코스닥150 선물가격 및 현물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스닥150선물 가격은 전일 종가보다 6.31% 하락한 1889.20이었다.

코스닥 매도 사이드카가 발동된 것은 지난해 11월 5일 이후 4개월 만이다.





