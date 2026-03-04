'주사형 비만약' 확산 속 담석증 경고등…환자 10년 새 2배

이경주 한림대동탄성심병원 교수 "급격한 체중 감량, 담즙 정체 유발해 담석증 위험 높여"

GLP-1 계열 비만 치료제 사용 시 담낭 질환 발생 위험 최대 2.3배 증가

최근 글루카곤 유사 펩티드(GLP)-1 계열 비만 치료 주사제가 확산하면서 급격한 체중 감량에 따른 담석증 위험이 커지고 있다는 지적이 나온다. 실제로 국내 담석증 환자는 최근 10년 사이 두 배 이상 늘었다.

이경주 한림대동탄성심병원 소화기내과 교수. 한림대동탄성심병원 AD 원본보기 아이콘

4일 건강보험심사평가원에 따르면 국내 담석증 환자는 2015년 13만6774명에서 2024년 27만7988명으로 103% 증가했다. 같은 기간 담낭절제술 환자도 5만7553명에서 9만1172명으로 58% 늘었다. 특히 2024년 담낭절제술 환자의 52%가 30~50대였다. 경제활동 연령층에서도 담낭 수술이 적지 않다는 의미다.

담석증은 담즙 속 콜레스테롤 등 성분이 결정화되면서 담낭에 돌처럼 굳어 쌓이는 질환이다. 담즙이 오래 정체되면 담석이 생기기 쉬워진다.

급격한 체중 감량은 이러한 담즙 정체를 유발하는 대표적 요인으로 꼽힌다. 체중이 빠르게 줄면 간에서 담즙으로 배출되는 콜레스테롤이 증가한다. 반면 식사량 감소로 담낭 수축이 줄어 담즙이 오래 머무르게 된다. 이 과정에서 담즙이 농축되면서 담석 형성 위험이 높아진다.

최근 널리 사용되는 GLP-1 수용체 작용제는 식욕을 억제하고 위 배출을 지연시켜 체중 감량을 유도하는 약물이다. 다만 체중 감소가 빠르게 진행될 경우 담낭 질환 위험이 증가할 수 있다는 연구 결과도 보고됐다.

국제학술지 '미국의사협회(JAMA) 인터널 메디신'에 최근 발표된 연구에 따르면 GLP-1 수용체 작용제 사용은 담낭 및 담도 질환 위험 증가와 관련이 있다. 특히 체중 감량을 목적으로 한 임상시험에서는 담낭·담도 질환 발생 위험이 대조군보다 약 2.3배 높게 나타났다.

담석증은 평소 증상이 없다가도 기름진 음식을 먹은 뒤 명치나 오른쪽 윗배에 갑작스러운 통증이 나타날 수 있다. 단순 소화불량으로 오인하기 쉽다. 하지만 통증이 수시간 이상 지속되거나 발열이 동반되면 급성 담낭염 가능성을 의심해야 한다.

급성 담낭염은 담석이 담낭관을 막아 담즙 배출이 원활하지 않을 때 발생한다. 통증과 발열이 동반되는 경우가 많다. 초기에는 금식과 수액 치료를 시행한다. 필요하면 항생제를 투여한다. 이후 표준 치료로 담낭절제술이 시행된다.

이경주 한림대학교동탄성심병원 소화기내과 교수는 "급격한 다이어트 중 상복부 통증이나 불쾌감이 반복된다면 복부 초음파 검사로 담석 여부를 확인하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "비만 치료 과정에서도 단기간의 과도한 체중 감량이나 초저열량 식이를 피하고 의료진과 상의해 점진적인 감량 계획을 세우는 것이 담낭 건강에 도움이 된다"고 설명했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>