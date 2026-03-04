캐나다 60조 잠수함 사업, 韓·獨 분할 발주 가능성

韓 한화오션·獨 TKMS 각 6척 시나리오

태평양·대서양 배치 구상

최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 도입 사업이 한국과 독일에 분할 발주될 수 있다는 관측이 제기됐다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽에서 다섯 번째)이 지난 달 2일 한화오션 거제사업장을 방문, 관계자들과 기념 촬영하고 있다. 한화오션 제공

3일 캐나다 일간지 글로브앤드메일은 캐나다 정부가 한국과 독일에 잠수함을 나눠 발주하는 방안을 검토 중이라고 정부 소식통을 인용해 보도했다. 보도에 따르면 캐나다 정부는 한국과 독일에 각각 6척씩 총 12척을 발주하는 시나리오를 검토하고 있다.

구체적으로는 독일 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)가 건조하는 '타입 212CD' 잠수함 6척을 대서양 연안에 배치하고, 한화오션의 'KSS-Ⅲ 배치-Ⅱ' 잠수함 6척은 태평양 연안 또는 인도·태평양 지역에 배치하는 방안이 거론된다.

글로브앤드메일은 "정부 소식통은 국가의 경제적·군사적 필요를 기준으로 계약 분할 여부를 평가할 방침이라고 전했다"며 "계약을 분할할 경우 캐나다는 한국과 독일 양국으로부터 산업 투자 등 경제적 이익을 얻을 수 있을 것"이라고 분석했다.

캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)는 오는 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 최대 12척의 디젤 잠수함을 도입하는 사업이다. 사업 규모는 최대 약 60조원에 달하는 것으로 알려졌다.

현재 한국의 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 TKMS가 최종 경쟁을 벌이고 있으며, 이르면 오는 6월 중 수주 업체가 결정될 전망이다.

캐나다는 자국 제조업 기반 강화를 위한 산업 투자도 주요 조건으로 제시한 것으로 전해졌다. 한국에는 현대자동차의 현지 공장 설립 가능성을, 독일에는 폭스바겐의 추가 생산시설 투자 등을 제안한 것으로 알려졌다.

데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관은 지난달 한·캐나다 군사·국방 비밀정보보호협정 체결 이후 열린 공동 기자회견에서 "이번 입찰이 독립적이고 객관적인 절차에 따라 진행될 것임을 확인하고 싶다"며 입찰 과정의 공정성을 강조했다.

한화오션 관계자는 "조달 정책과 방식은 캐나다 정부의 판단이자 권한"이라고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



