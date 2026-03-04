장희준 기자 junh@asiae.co.kr
[속보]강선우·김경, 둘 다 구속…법원 "증거인멸 염려"
"항공권 이미 구입했어요"…연차 3일이면 9일 쉬는 황금연휴 언제
"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②
"소름돋네" '2월 28일' 공습 날짜 정확히 찍었다…예측 적중에 SNS '발칵'
'미스 이란' 출신의 직격 "자국 폭격, 왜 기뻐하냐면요…"
편도 항공권 '6.4억'까지 치솟아…교민 사망·현지 적개심에 '탈이란' 중국인
"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'
중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑
부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로
"전부 환불 조치" '두바이' 글자에 한숨…중동 리스크 직격탄 맞은 곳