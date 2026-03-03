본문 바로가기
국힘 TK 의원·단체장 "與, 지역차별…특별법 통과를"

유제훈기자

입력2026.03.03 14:14

"지역정치권도 국민의힘도 합의…정략 도구 삼지 말아야"

국민의힘 소속 대구·경북(TK) 국회의원, 광역자치단체장, 광역의회 의장들은 3일 "더불어민주당은 TK를 더 기만하지 말라"라며 "즉각 국회 법제사법위원회를 열어 TK 행정통합 특별법을 상정하고 본회의를 통과시켜야 한다"고 말했다.


이들은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "국가의 백년대계를 정략적 도구로 삼는 것은 책임 있는 국회의 모습이 아니"라면서 이같이 밝혔다. 이날 회견엔 윤재옥·김상훈·김석기·김정재·이만희·추경호·강대식·구자근·권영진·이인선·김승수 의원 등 TK 지역 현역의원들과 이철우 경북도지사, 이만규 대구시의회 의장, 박승만 경북도의회 의장 등이 참석했다.

연합뉴스

연합뉴스

이들은 "민주당은 TK 통합과 관련한 합의가 부족하다는 명분을 내세워 특별법을 법사위에 묶어두고 있는데, 이는 명백한 사실 왜곡"이라며 "대구와 경북은 여러 차례 통합추진 의지를 밝혔고, 지역 정치권도 뜻을 모았고, 국민의힘 또한 당론으로 확정한 상태"라고 했다.

아울러 이들은 민주당이 광주·전남 통합특별법에 대해 속도를 내고 있는데 대해선 "노골적인 지역 차별"이라면서 "확인된 합의를 부정하는 이런 태도는 지역을 분열시키는 행위로 반드시 정치가 책임을 져야 한다"고 했다.


대구시당위원장인 이인선 의원은 기자회견 이후 기자들과 만나 민주당이 TK 통합과 대전·충남 통합을 연계할 움직임을 보이는 데 대해 "대전·충남 통합은 시·도지사 및 의회가 반대하고 있는 것으로 이를 TK와 묶는 건 적절치 않다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
