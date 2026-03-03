아이브 가을, 넷플릭스 '데스게임' 출연…변호사와 두뇌 대결

아이브 가을. 스타쉽엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 아이브(IVE)의 가을이 넷플릭스 예능 '데스게임: 천만원을 걸어라'에 새로운 플레이어로 출연한다고 스타쉽엔터테인먼트가 3일 밝혔다.

넷플릭스는 4일 오후 5시 '데스게임' 7회를 공개한다. 가을은 이번 회차에서 양나래 이혼 전문 변호사와 1대 1 매치를 벌인다. 양 변호사는 앞서 6회에서 1승을 거둔 바 있다.

'데스게임'은 매주 단 한 판으로 승부를 결정하는 두뇌 서바이벌 프로그램이다. 연합을 배제하고 오직 개인의 능력으로만 대결하며 승자는 1000만원을 획득한다. 1월 첫 공개 이후 출연진의 심리전으로 주목받았다.

가을은 최근 정규 2집 수록곡 '오드(Odd)'의 작사에 참여했다. 개인 유튜브채널 '가을의 온도'에서는 추리 소설에 대한 관심을 드러내기도 했다.

가을이 속한 아이브는 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'를 발매하고 활동 중이다. 타이틀곡 '뱅뱅(BANG BANG)'은 주요 음원 플랫폼 1위를 기록하며 음악방송 4관왕에 올랐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>