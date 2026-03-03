DL이앤씨, '슬립폼 공법' 특허…양수발전 시장 공략 탄력

작업 기간 20% 단축 기대

DL이앤씨가 지하 100m 이상 대심도 수직터널을 효율적으로 시공할 수 있는 '양수발전 특화 슬립폼 공법을 개발해 특허를 내고 상용화를 추진 중이라고 3일 밝혔다. 신재생에너지에 대한 수요 증가에 따라 양수발전소 발주가 증가하면서 이를 뒷받침할 시공 역량도 함께 강화하겠다는 방침이다.

이번 특허의 핵심은 터널 내부에서 슬립폼(콘크리트를 부을 때 모양을 잡아주는 틀)을 이동하는 방식을 개선한 데 있다. 기존에는 유압잭을 이용해 슬립폼을 밀어 올렸지만 해당 기술을 이용하면 슬립폼을 와이어에 매달아 공중에 부유하듯 설치할 수 있다. 슬립폼을 기준으로 작업자의 동선을 상·하부로 분리해 작업 공간도 하부에만 국한되지 않도록 했다.

부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 공사 현장에서 갠트리 크레인 아래로 수직터널 굴착이 완료된 모습. DL이앤씨 AD 원본보기 아이콘

해당 기술을 적용할 경우 상·하부 공간에서 기존에 순차적으로 진행하던 작업을 동시에 수행할 수 있어, 작업 기간도 기존 대비 20% 단축하게 될 것으로 기대된다.

양수발전의 특성상 수직터널의 높이가 수백 미터에 이르는 만큼 최첨단 굴착 장비인 RBM(Raise Boring Machine)도 필수로 꼽힌다. RBM은 수십 개의 칼날이 장착된 헤드를 회전시켜 암반을 뚫는 대형 장비로, 고난도의 제어 기술이 요구된다. 최근 DL이앤씨는 RBM을 활용해 부산 욕망산을 수직으로 관통하는 터널 굴착을 완료했다. 아파트 43층 높이의 산봉우리를 뚫어 120m의 수직터널을 만들었다. 현재 시공 중인 영동양수발전소에도 RBM 공법이 핵심 기술로 적용될 예정이다.

이와 함께 국내 지하공간인 GTX-A 서울역 공사도 성공적으로 완수했다. 지하 60m 아래에 대합실과 승강장, 환승 통로 등을 포함한 단일 공간 기준 국내 최대 규모의 지하공간을 만들었다. 분할 굴착 공법을 적용해 각 구간에서 발생한 발파 충격을 먼저 굴착된 작은 공간으로 분산시켜 지상 구조물에 전달되는 진동을 최소화하고 터널의 안정성도 높였다.

박상신 DL이앤씨 대표는 "수직터널 공정을 위한 특화 기술력과 국내 최대 규모 도심 지하공간인 GTX-A 서울역 등 특수 지하공간 프로젝트 수행 경험을 바탕으로, 향후 양수발전 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것"이라며 "기술력과 경험을 고도화해 현재 입찰이 진행 중인 포천양수발전소를 비롯한 양수발전 시장 공략에 속도를 내겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



