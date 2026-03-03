본문 바로가기
반려동물 취향저격… 컬러에 반하고 기능에 놀라는 펫 스톤웨어

영남취재본부 김수로기자

입력2026.03.03 09:40

반려동물과 '한 상' 차려 먹는 사람들.


롯데백화점 부산본점 6층 르쿠르제 매장에서는 다채로운 컬러와 감각적인 디자인이 돋보이는 '스톤웨어 펫 컬렉션'을 선보인다.

반려동물 취향저격… 컬러에 반하고 기능에 놀라는 펫 스톤웨어
프랑스 명품 주방용품 브랜드 르쿠르제의 이번 펫 컬렉션은 선명한 원색부터 파스텔 톤까지 폭넓은 라인업을 갖춰 반려 가구의 인테리어 취향에 맞춰 선택할 수 있다.

특히 하이그로시 표면 마감 공법을 적용해 반복 사용 시에도 음식 냄새가 배지 않아 위생적이며, 세척이 간편해 청결함을 오래 유지할 수 있는 것이 큰 장점이다.


또 내구성이 뛰어난 스톤웨어 소재 특성상 전자레인지와 오븐 사용이 가능해 건조 사료를 불리거나 음식을 따뜻하게 데워 급여하기 편리하다. 적당한 무게감과 안정적인 와이드 구조로 설계돼, 반려동물이 식사 중 그릇을 밀거나 엎지르지 않도록 사용자의 편의성까지 세심하게 배려했다.




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

