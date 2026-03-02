(종합)전남광주특별시장 경선 '8명 뛰고 5명으로 압축'

40년 만의 통합 첫 수장 선출

시민배심원·권역별 순회 도입

4월 중순께 최종 후보 확정 전망

더불어민주당이 다가오는 6월 지방선거에 나설 초대 전남광주특별시장 후보 선출 방식을 놓고 '8인 예비경선 후 5인 본경선 압축', '시민공천배심원제 도입', '권역별 순회경선'이란 3대 틀을 잠정 확정했다.

40년 만의 광주·전남 통합이라는 상징성을 감안해 경선 과정에 그 '통합 정신'을 반영하겠다는 취지로 풀이된다.

민주당 공천관리위원회는 2일 국회 기자회견에서 이 같은 경선안을 발표하고 최고위에 공식 제안했다.

공관위는 공천 신청자 8명을 모두 적격으로 판단, 컷오프 없이 예비경선에 올리기로 했다.

광주권에선 강기정·민형배·이병훈·정준호 후보가, 전남권에선 김영록·신정훈·이개호·주철현 후보가 이름을 올렸다. 현직 광역단체장과 다선 의원, 전직 장관 등이 한꺼번에 출사표를 던지면서 사실상 '대선급 경선'이라는 평가도 나온다.

예비경선 방식은 구체적으로 공개되지 않았지만, 100% 권리당원 투표 또는 '권리당원 50%·여론조사 50%'의 기존 표준안이 유력하다는 것이 지역 정가 목소리다. 권역별 합동연설회와 토론회를 거쳐 5인으로 압축한 뒤, 본경선에서 시민공천배심원제와 순회투표를 병행한다는 구상도 엿보인다.

배심원제는 일반 시민이 참여해 후보의 정책 역량과 통합 비전을 평가하는 방식이다. 단순 인기 경쟁을 넘어 통합 특별시에 걸맞은 리더십을 검증하겠다는 취지다. 사표를 줄이기 위한 선호도(호선) 투표 방식도 검토 대상에 오른 것으로 전해졌다.

경선룰을 둘러싼 셈법도 점차 복잡해지고 있다.

광주(인구 약 120만)와 전남(약 156만)은 유권자 규모뿐 아니라 권리당원 수(광주 13만·전남 18만)에서도 차이가 제법 있다. 단순 합산 방식이 적용될 경우 특정 지역 후보에게 유리할 수 있다는 지적이 꾸준히 제기되는 이유다. 때문에 권역별 가중치 적용 필요성도 제기되고 있다.

배심원제에 대해선 구성 과정에서의 불투명성에 따른 갈등, 순회경선 역시 비용 부담과 조직 동원 경쟁을 부추길 수 있단 부작용이 우려되는 상황이다.

한편 전남광주특별시장 최종 후보자는 오는 4월 중순께 결정될 것으로 전망된다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



