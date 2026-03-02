BTS 광화문 행사, 안전 관리 총력…윤호중 장관 "모든 행정력 결집"

11일 장관 주재로 관계기관 대책회의

민관 참여 '정부합동안전점검단' 구성

인파 모두 안전하게 해산 때까지 관리

서울 광화문에서 예정된 방탄소년단(BTS) 행사를 앞두고 정부가 안전 관리에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

외국인 관광객들이 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물을 배경으로 기념사진을 촬영하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오는 21일 광화문 일대에서 열릴 예정인 BTS 컴백 행사에 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 이에 행정안전부는 "국민 안전을 최우선에 두고 행사장 인파 안전관리에 총력을 기울이겠다"고 2일 밝혔다.

다중운집인파재난 주관기관인 행정안전부는 인파밀집 행사에서 인파사고가 발생하지 않도록 지방정부, 경찰·소방 등 관계기관과 함께 안전관리 활동을 추진해왔다.

이번 행사의 인파 안전관리 주요 내용은 다음과 같다.

먼저 오는 11일 윤호중 행안부 장관 주재로 'BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의'를 개최한다. 행안부와 문화체육관광부, 보건복지부, 국토교통부, 서울시(중구·종로구), 서울경찰청, 서울소방재난본부, 서울교통공사 등이 참석할 예정이다.

대책회의를 통해 기관별 인파사고 방지 대책을 점검하고, 각 기관에서 수립한 대책이 현장에서 잘 작동될 수 있도록 체계적인 준비를 당부한다.

오는 19일부터 20일까지는 행안부 주관으로 민관이 함께 참여하는 '정부합동안전점검단'을 구성한다. 점검단은 인파관리 위험 요소뿐만 아니라 응급구조, 교통 및 시설물 관리를 비롯한 행사 현장 전반에 걸친 안전관리 실태를 살핀다.

행사 당일 오전에는 윤 장관이 직접 행사 현장을 찾아 병목구간, 경사로, 계단·난간, 지하철 역사 등 인파사고 발생 위험이 큰 장소를 최종 점검한다.

행사 시작 전후로는 행안부 현장상황관리관을 파견해 관계기관과 함께 행사장에 모인 인파가 모두 안전하게 해산할 때까지 상황관리에 나설 계획이다.

윤 장관은 "모든 관객이 안심하고 행사를 즐길 수 있도록 남은 기간 관계기관과 긴밀히 협력해 현장 안전 확보에 모든 행정력을 결집하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



