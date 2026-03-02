본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

도박·마약 번지는 학교폭력…경찰, '집중 예방' 돌입

장희준기자

입력2026.03.02 09:00

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학기 초 예방 초점, 집중 활동기간 돌입
"중대 사안은 신속한 수사로 엄정 대응"

최근 사이버 도박이나 마약, 허위 영상물 등 신종 범죄로 연계되는 학교폭력 문제를 예방하기 위해 경찰이 신학기 집중 활동에 나선다.


경찰청은 학기 초 학교폭력 분위기를 조기 근절하기 위해 다음 달 30일까지 '신학기 학교폭력 예방 집중 활동기간'을 운영한다고 2일 밝혔다. 통상 학기 초에 학교폭력 발생 가능성이 높게 평가되며 최근 학교폭력 문제가 증가 추세를 보이고 있다는 점을 고려한 조치다.

학교폭력 신종 유형. 경찰청

학교폭력 신종 유형. 경찰청

AD
원본보기 아이콘

경찰은 교육 당국과 긴밀히 협업해 학기 초부터 학교전담경찰관(SPO)을 중심으로 집중 예방 활동에 나선다. 우선 SPO가 모든 담당 학교를 방문해 SPO-학교폭력 책임교사 간 연락 체계를 구축한다. 가정통신문 등을 통해 학부모에 '117 학교폭력 신고센터'와 SPO의 역할 등을 홍보하는 한편, 학교폭력 다발 우려 학교에 대해서는 관계기관과 캠페인도 전개한다.


특히 최근 학교폭력이 사이버 공간과 결합해 ▲사이버 도박 ▲마약 ▲허위 영상물(딥페이크) 등 신종 유형과 연계돼 나타나고 있다는 점을 고려해 관련 첩보 수집을 강화한다. 사안의 중대성에 따라 폭력 서클이나 성폭력 등 중대 사안은 신속한 수사로 엄정 대응할 방침이다.


경미한 사안은 관계 회복과 재발 방지에 초점을 맞춘 '회복적 경찰 활동'으로 갈등 관리를 지원한다. 대화 전문가의 도움으로 가해자-피해자 간 갈등 해소 등 근본적인 문제 해결을 도모하는 제도다. 2025년 회복적 경찰 활동 1475건 중 학교폭력 사안은 137건(9.3%)으로 집계됐다.

학교폭력 신종 유형. 경찰청

학교폭력 신종 유형. 경찰청

원본보기 아이콘

이 밖에도 학교폭력의 저연령화와 사회관계망서비스(SNS) 활용 사례 증가에 대응해 초·중학생 대상 언어폭력, 사이버폭력, 디지털 성범죄 등 맞춤형 예방 교육을 실시한다. 청소년 경찰학교를 활용해 가상현실(VR) 교육 콘텐츠 등 체험형 교육 기회도 늘려나갈 방침이다.


유재성 경찰청장 직무대행은 "학교폭력은 개학 초기 분위기 형성이 중요한 만큼 학교와 유기적인 협업을 통해 사전 예방부터 사후 관리까지 체계적으로 대응하겠다"며 "학생과 학부모가 안심을 체감할 수 있도록 학교폭력 없는 안전한 분위기를 빈틈없이 만들겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린이 148명 참변[美 이란 공습] "등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미국 Z세대에서 부는 '중국인 되기' 열풍

"머리맡 휴대전화, 암 유발?"…7년 추적 실험 결과는

'무차별 공격'에 두바이 랜드마크 '활활'…드론 공격 막았지만 파편에 화재

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이

"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

"서른이면 끝난 거 아니야?" 포기했는데…뇌 연구가 내놓은 뜻밖의 답

새로운 이슈 보기