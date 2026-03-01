본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

[포토] 모바일 월드 콩그레스 2026에 등장한 삼성 갤럭시 S26 울트라

강진형기자

입력2026.03.01 10:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 모바일 월드 콩그레스 2026에 등장한 삼성 갤럭시 S26 울트라
AD
원본보기 아이콘

27일(현지시간) 모바일 월드 콩그레스(MWC)2026이 열리는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장 인근에 삼성전자 갤럭시 S26 울트라 광고판이 설치돼 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하메네이 사망·호르무즈 봉쇄…벌써 요동치는 국제유가(종합)[美 이란 공습] 하메네이 사망·호르무즈 봉쇄…벌써 요동치는 국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하자 없다면서요"…개인 간 중고거래 분쟁, 법 적용 안될까?

"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면

안중근 조롱·히로부미 찬양…틱톡, 독립운동가 모욕 콘텐츠 확산

귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원

은마아파트 화재 119 최초 신고자는 숨진 10대 학생

日 연구진, 홋카이도 대지진 발생 우려 여행 피해야하나

BTS 컴백 앞두고 '광화문 노숙' 비상…경찰 "불법 아니라서 설득 중"

새로운 이슈 보기