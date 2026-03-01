"여행경비 반값"…관광협의회-박지원 의원 뭉쳐 '휴가지원제' 쾌거

절박한 현장 목소리에 국회 화답…'민관정 협력' 합작품

10억 투입, 여행경비 50% 지역화폐 환급 '상권 활력'

인구 소멸 위기와 내수 침체로 이중고를 겪던 전남 해남군과 완도군이 문화체육관광부 주관 '2026년 지역사랑 휴가지원제' 공모 사업에 최종 선정되며 지역 관광 도약의 획기적인 발판을 마련했다.

특히 이번 성과는 현장의 절박한 위기감을 담은 지역단체의 선제적 제안과 지역구 국회의원의 전방위적 국비 확보전이 맞물려 만들어낸 '민관정(민간·지자체·정치권) 협력의 모범 사례'라는 점에서 이목을 끌고 있다.

완도관광협의회 관계자들은 지난해 박지원 의원과의 정책 간담회에서 정부 차원의 지원책 마련을 요청했다. 완도관광협의회 제공

28일 완도관광협의회에 따르면 이번 공모 선정의 씨앗은 지난해 12월 28일 협의회 관계자들과 박지원 더불어민주당 의원(해남·완도·진도) 간의 정책 간담회에서 뿌려졌다.

지역 관광 종사자들로 구성된 문체부 지정 지역 관광 거버넌스인 완도관광협의회는 당시 면담에서 관광객 급감에 따른 골목상권의 위기감을 전하며 정부 차원의 실질적인 지원책 마련을 요청했다.

현장의 목소리를 청취한 박 의원은 즉각적인 대응을 약속했다. 이후 문체부 등 중앙부처는 물론 각 지자체 실무진과 여러 차례 긴밀한 협의를 진행하며 예산 확보와 사업 타당성을 설득해왔고, 마침내 두 지역이 공모에 나란히 선정되는 쾌거를 끌어냈다.

올해 처음 도입된 문체부의 '지역사랑 휴가지원제'는 인구감소지역의 관광 활성화와 지역 경제 회복을 동시에 노리는 파격적인 체류형 관광 지원 정책이다.관광객이 해당 지역을 방문해 지출한 숙박비, 식비, 교통비 등 여행 경비의 50%를 지역사랑상품권으로 되돌려주는 것이 핵심이다.

세부 사업 계획을 살펴보면, 이번 휴가지원제에는 국비 3억원을 포함해 지자체별로 총 10억원의 예산이 투입된다. 핵심 혜택은 관광객이 해당 지역을 방문해 지출한 숙박비, 식비, 교통비 등 여행 경비의 50%를 지역 화폐로 즉시 환급해 주는 것이다.

환급 한도는 개인 여행객의 경우 최대 10만원이며, 2인 이상 단체 및 가족 여행객은 최대 20만원까지 지원받을 수 있다. 이를 통해 여행객은 체재비 부담을 대폭 낮출 수 있고, 지자체는 지급된 지역 화폐가 역내 골목상권과 전통시장 등에서 재소비되는 경제 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

관광협의회 관계자는 "지난 연말 박지원 의원과의 면담에서 토로했던 지역 관광업계의 절박함이 헛되지 않아 기쁘다"며 "실제 국비 사업 선정이라는 결실로 맺어져 감회가 남다르다"고 밝혔다.

이어 "정부의 파격적인 휴가 지원제와 지역과 연계한 마케팅이 시너지를 발휘해 완도 관광이 다시 한번 전국 최고의 체류형 관광지로 부흥할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



