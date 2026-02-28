본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

美·이스라엘, 이란공습 …국방부·합참 "해외파병부대 안전 이상 없어"

이한나기자

입력2026.02.28 19:35

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국과 이스라엘이 이란 공격을 개시한 가운데 현재까지 동명·청해부대 등 한국측 해외파병부대의 안전에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

국방부와 합동참모본부 깃발. 연합뉴스

국방부와 합동참모본부 깃발. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

28일 국방부와 합동참모본부는 해외파병부대들의 위협 상황을 점검하고 현재까지 해외파병부대의 안전은 이상 없는 것으로 확인했다.


진영승 합참의장은 해외파병부대장들과 직접 화상회의를 실시해 현 상황을 보고받고, 해외파병부대 장병과 재외국민의 안전을 최우선하여 관리하도록 지시했다.

앞서 안규백 국방부 장관은 동명·청해부대 등 파병 부대의 상황을 즉각 점검할 것을 관련 부서에 지시했다.


AP통신 등에 따르면 이스라엘 국방부 장관은 28일(현지 시간) "이란에 대한 예방적 미사일 공격을 감행했다"고 밝혔다, 또한 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 SNS인 트루스소셜에 미군이 이란에서 "대규모 전투 작전"을 시작했다며 미군의 이란 공격을 확인했다




이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] "이란 반격…카타르·쿠웨이트·UAE·바레인 美기지 공습" [속보] "이란 반격…카타르·쿠웨이트·UAE·바레... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'내달 21일' BTS 광화문 공연에 경복궁도 쉰다…고궁박물관도 휴관 검토

은마아파트 화재 119 최초 신고자는 숨진 10대 학생

日 청년들이 관에 들어가는 이유는…"삶의 소중함 일깨워줘"

'운명전쟁49', 순직 경찰·소방관 모독 논란에 결국 "재편집 결정"

'부동산 거물' 전지현, 성수동 건물 2채 468억 추가 매입

한은, 작년 순이익 15.3조 '역대 최대'…내달 연차보고서 관전 포인트는

성남시, 백현동 화재 신속 대응…입원환자 40명 등 84명 전원 무사 대피

새로운 이슈 보기