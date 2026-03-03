서울시, 노후 주택 대상 '안심 집수리' 신청자 모집

서울 주거지 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울시는 노후 저층 주택 시민을 위한 '안심 집수리 보조사업' 신청자를 모집한다고 3일 밝혔다.

모집은 오는 20일부터 27일까지 진행된다. 시는 69억원의 예산을 확보해 780가구에 창호, 단열, 난방, 방수, 편의시설 및 소방안전시설을 포함한 집수리 지원을 실시한다.

지원 대상은 10년 이상 된 저층주택 중 중위소득 100% 이하인 주거 취약 가구가 거주하는 주택, 반지하 주택, 위반건축물 기준이 해소된 옥탑방이다. 20년 이상 된 저층 중 주택성능개선지원구역 내 주택이다.

올해부터는 돌봄통합지원법이 본격 시행됨에 따라 주거공간에서 의료·요양 등 돌봄 지원을 받는 통합지원 대상자를 취약 가구에 포함, 우선적으로 지원한다. 또 주거 취약 가구가 거주 예정인 주택도 지원할 수 있도록 사업 대상을 확대했다.

최진석 서울시 주택실장은 "노후하고 열악한 주거환경 개선에 필요한 집수리 비용 부담을 줄여 안전하고 쾌적한 환경이 조성될 수 있도록 힘쓰겠다"고 하며 "주택 관리에 있어 그 누구도 소외되지 않도록 정책을 추진하고 있으며, 저층 주거지 시민이 따뜻한 일상을 누릴 수 있도록 빈틈없이 지원하겠다"고 말했다.





이정윤 기자



