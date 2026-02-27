IBK기업은행, 상반기 신입행원 160명 공개 채용

금융일반 130명, 디지털·IT 각 15명 선발

다음 달 16일까지 접수…6월 합격자 발표

IBK기업은행은 2026년 상반기 신입행원 160명을 공개 채용한다고 27일 밝혔다.

모집 분야는 금융일반 130명, 디지털 15명, IT 15명 등 총 3개 분야다. 지원서는 다음 달 16일까지 접수하며 서류심사와 필기·실기시험, 면접을 거쳐 6월에 최종합격자를 발표할 예정이다.

기업은행은 온·오프라인 채용설명회도 진행한다. 다음 달 3일 오후 3시 기업은행 유튜브 채널에서 온라인 설명회를 열고, 4일부터 2주간 주요 대학을 방문해 오프라인 설명회를 개최할 예정이다.

아울러 은행 현장 업무를 직접 체험하고 'IBK창공' 혁신기업들과 프로젝트를 수행하는 청년인턴도 채용한다. 청년인턴 채용공고는 4월 말 게재될 예정이며, 정규직 수시채용도 함께 진행 중이다.

기업은행 관계자는"많은 청년에게 양질의 일자리를 제공해 청년고용 창출에 앞장서고, 생산적 금융을 실천할 수 있는 역량 있는 인재를 적극 선발하겠다"며 "사회 형평적 채용을 위해 이번에도 장애인과 보훈대상자 가점 제도를 운영할 계획"이라고 말했다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



