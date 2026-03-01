그날의 함성, 오늘의 울산을 깨우다… 울산시, '제107주년 3·1절 기념식' 개최

김두겸 시장 “독립의 함성, 울산사람이 지키고 키워갈 것”

울산시는 제107주년 3·1절을 맞아 3월 1일 오전 10시 울산문화예술회관 대공연장에서 기념식을 개최한다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장과 독립유공자 유가족, 각계 기관·단체 대표, 시민 등 1500여명이 참석할 예정이다.

기념식은 국민의례를 시작으로 삼일운동 경과보고, 독립선언서 낭독, 삼일절 노래 제창, 만세삼창 순으로 엄숙하게 진행된다.

특히 유공자 유족에 대한 예우를 강화하는 의미를 담아 김 시장과 광복회 울산지부 지부장이 함께 입장할 계획이다.

기념식에 앞서 오전 9시 20분에는 달동 문화공원에 위치한 울산항일독립운동기념탑에서 광복회원 등 50여명이 참석한 가운데 순국선열과 애국지사, 호국영령의 넋을 기리는 참배가 진행된다.

김두겸 시장은 "꿈의 도시 울산, 울산 미래 100년을 열어가는 것이 위대한 순국선열과 애국지사의 뜻을 받드는 것이다"라며 "107년 전 그날의 함성을 이어받은 울산시민이 주역이 돼 산업의 심장에 사람의 온기를 더하는 세계 속 울산으로 나아가겠다"라고 말했다.

울산시는 3·1절 기념 분위기 조성과 시민 참여 확산을 위해 시청 의회동 외벽에 대형 현수막을 게시하고, 청사 주변과 주요 간선도로에 태극기를 게양했다. 각 가정과 직장에서 태극기 달기 운동에 동참하도록 TV 홍보 영상도 적극 송출하고 있다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



