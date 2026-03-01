본문 바로가기
그날의 함성, 오늘의 울산을 깨우다… 울산시, '제107주년 3·1절 기념식' 개최

영남취재본부 김수로기자

입력2026.03.01 09:00

김두겸 시장 “독립의 함성, 울산사람이 지키고 키워갈 것”

울산시는 제107주년 3·1절을 맞아 3월 1일 오전 10시 울산문화예술회관 대공연장에서 기념식을 개최한다.


이날 행사에는 김두겸 울산시장과 독립유공자 유가족, 각계 기관·단체 대표, 시민 등 1500여명이 참석할 예정이다.

기념식은 국민의례를 시작으로 삼일운동 경과보고, 독립선언서 낭독, 삼일절 노래 제창, 만세삼창 순으로 엄숙하게 진행된다.


특히 유공자 유족에 대한 예우를 강화하는 의미를 담아 김 시장과 광복회 울산지부 지부장이 함께 입장할 계획이다.


기념식에 앞서 오전 9시 20분에는 달동 문화공원에 위치한 울산항일독립운동기념탑에서 광복회원 등 50여명이 참석한 가운데 순국선열과 애국지사, 호국영령의 넋을 기리는 참배가 진행된다.

김두겸 시장은 "꿈의 도시 울산, 울산 미래 100년을 열어가는 것이 위대한 순국선열과 애국지사의 뜻을 받드는 것이다"라며 "107년 전 그날의 함성을 이어받은 울산시민이 주역이 돼 산업의 심장에 사람의 온기를 더하는 세계 속 울산으로 나아가겠다"라고 말했다.


울산시는 3·1절 기념 분위기 조성과 시민 참여 확산을 위해 시청 의회동 외벽에 대형 현수막을 게시하고, 청사 주변과 주요 간선도로에 태극기를 게양했다. 각 가정과 직장에서 태극기 달기 운동에 동참하도록 TV 홍보 영상도 적극 송출하고 있다.

울산시청.

울산시청.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
