본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

여수 오천동 식품공장서 불…5시간 만에 진화

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.27 14:01

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수산물 냉동컨테이너에서 발화

27일 오전 6시57분께 전남 여수시 오천동 한 식품공장 보관창고에서 불이 났다. 전남도소방본부 제공

27일 오전 6시57분께 전남 여수시 오천동 한 식품공장 보관창고에서 불이 났다. 전남도소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 여수시 오천동에 위치한 한 식품공장에서 화재가 발생해 약 5시간 만에 진압됐다.


경찰과 소방 당국에 따르면 27일 오전 6시 57분께 여수시 오천동의 식품공장 내 수산 가공물을 보관하던 냉동컨테이너에서 불이 났다.

불길이 냉동컨테이너에서 시작돼 인근 다른 건물로 번지면서 소방 당국은 초기 진화에 큰 어려움을 겪었다. 이에 당국은 화재 확산을 막고 잔불을 정리하기 위해 굴삭기 등 중장비를 동원해 해당 컨테이너를 철거하는 작업을 벌였다.


소방 당국의 총력 대응 끝에 불길은 화재 발생 약 5시간 만인 오전 11시 58분께 완전히 진압됐다. 다행히 공장 내부와 주변에서 인명피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다.


경찰과 소방 당국은 현재 현장 관계자들을 상대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 면밀히 조사하고 있다.




호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

"韓은 성형왕국"…동남아 누리꾼들 틱톡 도배하는 이유는

"시간 없어, 어서 타" 코스피 6300에 등장한 '회장님 구조대' 정체는?

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'사법개혁 3법' 강행 속 박영재 법원행정처장 사의 표명

새로운 이슈 보기