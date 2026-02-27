[포토] 與공관위, 강원지사 후보에 우상호 전 靑수석 단수 공천

김이수 더불어민주당 공천관리위원장이 27일 국회에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>