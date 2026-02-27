송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 송언석 "TK 행정통합법 조속히 처리…與에 법사위 개최 요청"
2026년 02월 27일(금)
송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
걸그룹 멤버에 깜짝 '손키스'한 브라질 대통령…청와대 만찬장 뜬 가수 정체
아기 3명 숨졌다…"모유랑 똑같이 만든다더니 '독소' 범벅" 분유 정체
"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개
"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포]
"반도체 다음은 방산"…'한국판 팔란티어'에 수백억 쏟아붓는 VC[VC는 지금]
횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래
새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹
하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다
제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서
"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들
삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극