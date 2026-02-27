본문 바로가기
[포토] 7박8일 필리버스터예고…지쳐가는 국회의장

김현민기자

입력2026.02.27 10:53

[포토] 7박8일 필리버스터예고…지쳐가는 국회의장
김희정 국민의힘 의원이 27일 국회에서 열린 2월 임시국회 8차 본회의에서 전날 상정된 재판소원제법(헌법재판소법 개정안)에 대한 무제한 토론을 하는 가운데 우원식 국회의장이 의장석을 지키고 있다. 2026.2.27 김현민 기자





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

