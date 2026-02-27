[포토] 7박8일 필리버스터예고…지쳐가는 국회의장

김희정 국민의힘 의원이 27일 국회에서 열린 2월 임시국회 8차 본회의에서 전날 상정된 재판소원제법(헌법재판소법 개정안)에 대한 무제한 토론을 하는 가운데 우원식 국회의장이 의장석을 지키고 있다. 2026.2.27 김현민 기자







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>