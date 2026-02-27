보수 아성 대구…韓 서문시장 세몰이·與 지역공략

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 관한 1심 선고 이후 여론이 흔들리면서 보수진영 아성(牙城)인 대구에 여야의 이목이 쏠리고 있다. 국민의힘에 의해 제명된 한동훈 전 대표는 '보수재건'을 외치며 세 결집에 나섰다. 더불어민주당도 현장 회의를 여는 등 지역공략을 가속화하고 있다.

한 전 대표는 27일 오후 대구 민심의 상징적인 공간인 서문시장을 찾는다. 지난 8일 토크콘서트 이후 첫 일정으로 대구 방문을 선택했다. 이번 방문엔 국민의힘 친한계 의원들도 함께한다. 최근 여론조사 상황은 심상치가 않다. 국민의힘으로서는 질 수 없는 지역인 대구·경북(TK) 여론조사에서 더불어민주당과 박빙의 결과까지 나오고 있다.

이런 상황에서 절윤(絶尹)을 내건 한 전 대표가 대구를 찾은 건 보수진영 심장부로부터 정치적 동력을 확보하겠단 취지로 풀이된다. 그는 이날 SBS에 출연해 "윤석열 노선으론 보수의 미래는 없다"면서 "이를 방관·관망치 않고 대구서부터 정면 돌파할 것"이라고 했다. 오는 6월 재·보궐선거 출마를 염두에 둔 것이라는 해석도 있다. 한 전 대표는 "(출마지를) 정해둔 건 아니"라면서도 "배제하지 않는다"고 했다.

국민의힘은 "나홀로 세 과시, 얄팍한 자기정치(나경원)", "백의종군하라(김석기)", "자숙해야 한다(유영하)" 등의 견제가 이어지고 있다. 당내 일각에서는 한 전 대표 일정에 동석한 의원들을 대상으로 윤리위원회 제소도 검토하고 있다.

한편 정청래 민주당 대표도 이날 대구에서 현장 최고위원회를 열었다. TK 행정통합법 처리를 놓고 국민의힘 내홍이 불거진 상황에서 보수 정치의 본진으로 향한 셈이다. 민주당은 김부겸 전 국무총리가 TK에 등판한다면 해볼 만한 선거가 될 수 있다고 판단한다. 정 대표는 "TK 통합이 무산된다면 이는 100% 국민의힘 책임"이라면서 공세를 이어갔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

대구=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



