코스피 지수가 7거래일 만에 약세로 장을 시작한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 코스피, 7거래일 만에 약세 출발
2026년 02월 27일(금)
코스피 지수가 7거래일 만에 약세로 장을 시작한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
걸그룹 멤버에 깜짝 '손키스'한 브라질 대통령…청와대 만찬장 뜬 가수 정체
아기 3명 숨졌다…"모유랑 똑같이 만든다더니 '독소' 범벅" 분유 정체
전원주, 카페 '3인 1잔' 논란에…제작진 "스태프 전원 주문" 해명
"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포]
"5인 가족 숨만 쉬어도 월 75만원 꽂혀요"…'기본소득' 터진 장수군, 사람 몰린다[르포]
횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래
'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기
하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다
제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서
"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들
"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'