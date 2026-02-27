美 이란 공습 우려, 중동 석유 수출량 급증…국제유가 상승세 주춤

사우디·UAE 원유 선적량 크게 늘려

美·이란 핵협상은 지속…충돌 우려 남아

미국의 이란 공습 우려가 커지는 가운데 중동 주요 산유국들이 전쟁에 대비해 석유 수출량을 늘리고 있다. 단기 공급량 증가에 국제유가 상승세는 주춤해졌으나 미국과 이란의 핵 협상 결과에 따라 극심한 가격 변동이 예상된다.

26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이달 들어 사우디아라비아의 일평균 석유 선적량은 약 730만배럴로 2023년 4월 이후 최대치를 기록했다. 같은기간 아랍에미리트(UAE)의 일평균 석유 선적량도 350만배럴로 사상 최대치를 기록했다.

이란도 석유 선적량을 늘렸다. 원자재 분석업체인 케이플러(Kpler)에 따르면 이달 15~20일 이란에는 석유 2010만배럴이 선적됐다. 지난달 같은 기간의 약 3배에 달하는 물량이다.

미국과 이란의 군사적 충돌로 호르무즈 해협 등 해상 물류기지들이 봉쇄되면 석유 수출에 차질이 생길 수 있어, 석유를 비축하고 있다. 이란은 미국의 공습이 시작될 경우 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 경고해왔다. 페르시아만과 아라비아해를 연결하는 호르무즈 해협은 매일 전세계 해상 석유교역 물량의 약 25%가 지나가는 통로다. 블룸버그통신은 "이란은 지난해 6월 미국이 이란 핵시설을 타격하기 전에도, 생산량을 확대한 적이 있다"고 전했다.

산유국들이 일제히 석유 수출량을 늘리자, 유가 상승세는 주춤해졌다. 이날 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전장대비 0.32% 하락한 65.21달러를 기록했다. 지난 20일 66.48달러를 기록한 이후 상승세가 꺾였다. 북해산 브렌트유는 전일보다 0.21% 오른 70.84달러를 기록했지만, 지난 19일 71.66달러까지 오른 이후 계속 70달러선에서 머물고 있다.

앞으로 미국과 이란의 핵협상 결과에 따라 국제유가 변동성은 매우 커질 전망이다. 양측은 이날 스위스 제네바에서 3차 핵협상을 진행했지만 별다른 성과를 거두지 못했다. 다만 국제원자력기구(IAEA) 본부가 있는 오스트리아 빈에서 다음주 4차 핵협상을 이어가기로 했다.

석유시장 전문매체인 오일프라이스닷컴은 "핵협상이 만약 최종 결렬돼 미국이 단기적인 이란 공습에 나설 경우, 각국의 석유 비축량으로 시장 충격은 생각보다 완화될 수 있을 것"이라면서 "다만 분쟁이 장기화되고 이란이 주변국의 석유시설을 공격하면서 실질적인 공급차질이 발생하면 시장에 더 큰 혼란을 초래할 수 있다"고 내다봤다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



