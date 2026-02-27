본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]'둔쫀쿠 소주' 나왔다…하이트진로 한정 출시

임혜선기자

입력2026.02.27 09:21

수정2026.02.27 09:22

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

두쫀쿠 초콜릿과 피스타치오 향미 구현
3월부터 전국 대학가·중심 상권,마트 판매

하이트진로는 디저트 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'의 향미를 구현한 한정판 소주 '두쫀쿠향에이슬'을 출시한다고 27일 밝혔다. 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 확산한 두쫀쿠 열풍을 주류 카테고리로 확장한 첫 사례다.


신제품은 초콜릿과 피스타치오의 달콤하고 고소한 풍미를 조화롭게 담아낸 것이 특징이다. 회사는 기존 과일향 중심의 플레이버 소주와 달리 디저트 특유의 진한 향미를 전면에 내세웠다. 알코올 도수는 12도, 360㎖ 병 제품으로 출시된다.

하이트진로 제공.

하이트진로 제공.

AD
원본보기 아이콘

패키지도 '디저트 감성'을 강조했다. 초콜릿을 연상시키는 브라운 컬러와 피스타치오의 그린 톤을 조합해 시각적 재미를 더했다. 단순 음용을 넘어 '사진 찍기 좋은 술'이라는 소비 트렌드까지 겨냥한 전략으로 풀이된다.


출시는 다음달 3일부터다. 대학교 신학기 시즌에 맞춰 전국 대학가와 중심 상권, 대형마트 등에서 한정 수량으로 판매한다. 신학기 모임 수요가 늘어나는 시점에 맞춘 타이밍 마케팅이다.


하이트진로는 최근 '에이슬' 시리즈를 통해 협업·한정판 전략을 강화해왔다. 비타500에이슬, 메로나에이슬, 아이셔에이슬, 핵아이셔에이슬 등 이색 브랜드와의 컬래버 제품을 잇따라 선보이며 젊은 소비층의 호응을 얻었다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 "소비자 니즈에 발맞춰 최신 디저트 트렌드를 적극 반영한 이번 한정판 신제품 두쫀쿠향에이슬과 함께 특별한 술자리와 재밌는 음용 경험을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기