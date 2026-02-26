본문 바로가기
대구시장 출마 이진숙, TK행정통합 회기내 통과 촉구…"대구경북 공동 운명체로 결속해야"

영남취재본부 구대선기자

2026.02.26

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이진숙 대구시장 출마예정자는 26일 '대구·경북 통합에 대한 입장문'을 내고 "국회는 더 이상 미루지 말고 이번 임시국회 회기 내에 대구·경북 통합특별법을 통과시키라"고 촉구했다.


이 출마예정자는 "대구·경북 통합특별시의 출범은 대한민국의 균형발전을 견인하고 대구와 경북의 미래를 하나로 잇는 시대적 과제"라며 "지역의 주요 현안이 반영되지 못한 아쉬움이 있지만, 이는 통합의 필요성을 약화시키는 이유가 아니라 통합을 통해 풀어가야 할 공동의 책무"라고 강조했다.

그는 또 "대구와 경북은 역사와 문화, 정체성을 공유해 왔으며 특히 박정희 전 대통령이 보여준 도전과 '하면 된다'는 정신은 함께 축적해 온 공동의 자산"이라며 "행정적 경계로 인해 빚어진 불필요한 경쟁과 비효율을 청산하고 성장 동력을 일으키는 통합이돼야 한다"고 말했다.

이 출마예정자는 "통합의 본질은 단순한 규모의 확대가 아니라 역량의 총결집에 있다"며 "지방소멸, 청년 인구 감소, 산업구조 전환, 수도권 일극 체제라는 거대한 도전에 맞서기 위해서는 대구와 경북이 완전한 공동 운명체로 결속해야 한다"고 선언했다.


그는 "국회 법사위가 일부 반대 의견을 빌미로 특별법 통과를 보류했지만, 오늘 지역 정치권은 대구·경북 통합이 이번 임시국회 회기 내에 통과해야 한다는 사실을 다시 확인했다"며 "국회는 더 이상 미루지 말고 대구·경북 통합특별법을 조속히 통과시키라"고 촉구했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
