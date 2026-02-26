"AI 시대, 광주·전남은 기업 만드는 지역으로 전환해야"

26일 광주전남미래비전 정기총회·특별강연

고영하 회장, 재생에너지·AI 산업 클러스터 제안

광주전남 민간 씽크탱크 '광주전남미래비전'이 26일 광주 북구 첨단2지구 프리마 아트홀에서 '2026년 정기총회 및 특별강연'을 열고 AI 시대 지역 발전 전략과 창업 중심 성장 방향을 논의했다.

광주전남미래비전은 저출산·고령화·인구 유출 등 지역 구조적 위기와 첨단 미래산업 육성 방안을 논의해 온 민간 정책 네트워크다. 이날 행사에서는 지난 활동을 공유하고 향후 사업 방향을 점검하는 정기총회와 함께 AI 시대 지역 전략을 주제로 한 특별강연이 진행됐다.

고영하 고벤처포럼 회장이 26일 오후 광주 북구 첨단2지구 프리마아트홀에서 열린 광주전남미래비전 특별강연에서 ‘광주, 창업하기 좋은 도시 만들기’를 주제로 발표하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

특별강연에 나선 고영하 고벤처포럼 회장(한국엔젤투자협회 전 회장)은 지방 소멸을 "사람의 문제"로 규정하며 청년이 머물고 도전할 수 있는 환경 조성의 필요성을 강조했다. 그는 기존 '기업 유치' 중심 정책이 한계에 이르렀다고 지적하며, 지역에서 창업하고 성장해 글로벌 시장으로 확장하는 구조로의 전환이 필요하다고 밝혔다.

또 AI 산업 전환기를 광주·전남의 전략적 기회로 제시하며 전남의 재생에너지 잠재력과 광주과학기술원(GIST), 전남대학교, 한국에너지공과대학교(KENTECH) 등 연구 인프라를 기반으로 AI·에너지·데이터 산업 클러스터 구축 필요성을 언급했다. 데이터센터 전력 수요와 재생에너지를 결합한 산업 생태계가 지역 경쟁력이 될 수 있다는 설명이다.

아울러 ▲문제 해결·기업가정신 중심 교육 전환 ▲지역 엔젤 투자 네트워크 구축 ▲민간 중심 성장 자본 확대 ▲스타트업 생태계 조성 ▲로컬 크리에이터 기반 산업 혁신 등을 핵심 과제로 제시했다.

이어 열린 정기총회에서는 2025년 사업 및 재정 보고와 신규 임원 선출, 2026년 사업계획 및 예산안 심의가 진행됐다. 이번 행사는 엠에스엘㈜와 엔에이치네트웍스㈜가 후원했다.





