“청춘에 예술을 더하다”… 양산시, 청년에 문화와 예술 '선물'

2006∼2007년생 2000명 대상 ‘청년 문화예술패스’ 지원



1인당 연 20만원 지원, 2월 25일부터 6월 30일까지 신청

경남 양산시는 올해 19∼20세인 2006∼2007년생 2000명을 대상으로 '청년 문화예술패스'를 1인당 연 20만원 지원한다.

'청년 문화예술패스'는 협력 예매처인 NOL티켓, YES24티켓, 티켓링크, 멜론티켓, 메가박스, 롯데시네마, CGV에서 공연과 전시, 영화 예매에 즉시 사용할 수 있는 이용권으로, 2월 25일부터 신청할 수 있다.

2024년 처음 시행한 '청년 문화예술패스'는 청년이 적극적인 문화소비 주체로 성장할 수 있도록 문화예술 관람을 지원하는 사업이다.

올해 지원 대상은 2006∼2007년생(2006. 1. 1.∼2007. 12. 31. 출생자)이다. 신청일 기준 양산시에 주민등록이 되어 있는 2006∼2007년생 대한민국 국적 청년이라면 누구나 신청할 수 있으며, '청년 문화예술패스' 포인트는 협력 예매처에서 뮤지컬, 클래식, 콘서트 등의 공연과 전시, 영화 예매에 즉시 사용할 수 있다.

사용범위는 연극, 뮤지컬, 클래식, 오페라, 발레, 무용, 국악, 음악콘서트, 페스티벌, 전시 등이며, 단 팬 미팅, 강연, 토크 콘서트 등은 사용 불가다.

'청년 문화예술패스'는 누리집에서 간편하게 발급 가능하며, 7월 31일까지 한 번이라도 포인트 사용해야 12월 31일까지 이용 가능하다.

'청년 문화예술패스'발급 기간은 2월 25일부터 6월 30일까지이다. 청년 문화예술패스 누리집을 통해 회원가입 후 온라인 신청을 할 수 있으며, 발급 여부와 지원 금액은 누리집 마이페이지 메뉴에서 확인할 수 있다.

올해 발급되는 '청년 문화예술패스'의 이용 기간은 12월 31일까지이다. 다만, 6월 30일까지 발급받은 '청년 문화예술패스'를 7월 31일까지 한 번도 이용하지 않을 경우, 지원금이 회수되며 재신청은 불가하다. 미사용자의 지원금은 환수하고 하반기 추가 발급을 통해 더욱 많은 청년이 문화 향유 기회를 누릴 수 있도록 지원할 계획이다.

시 관계자는 "청년 문화예술패스는 양산시의 청년들이 부담 없이 다양한 문화예술을 경험할 소중한 기회"라며 "이 혜택을 통해 청년들이 관심 있는 공연과 전시를 마음껏 즐기고, 보다 풍요로운 문화생활을 누리길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



