李 "불법계곡시설 은폐 공직자, 재보고 기회 놓치면 수사·처벌"

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 26일 공직자들에게 불법 계곡시설 문제를 은폐·허위보고할 경우 "수사와 처벌을 받게 된다"고 경고했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "불법시설 업주들과 유착해 불법시설 은폐하고 허위보고와 직무유기로 불법 계곡시설 정비라는 국가행정을 방해한 공직자 여러분"이라며 "행안부를 통해 재조사, 재보고 기회를 줬다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "이 기회를 놓치면 지역주민 고용 조사, 신고포상금 등 모든 수단을 동원한 전수조사와 그에 따른 징계, 직무유기와 허위공문서 작성, 공무집행방해 등으로 수사와 처벌을 받게 된다"며 "마지막 한 번의 기회를 놓치지 마시고 국민과 국가에 본연의 책무를 다해 주시기 바란다"고 강조했다.

앞서 행정안전부는 범정부 태스크포스(TF)를 통해 전국·하천 계곡에서 835건의 불법 점용 시설이 확인됐다고 밝혔다. 하지만 이 대통령은 지난 24일 국무회의에서 "제가 경기도에서 조사할 때 이보다 훨씬 많았던 것 같다"면서 현장 공무원들이 실태를 누락했을 것이라는 취지로 비판한 바 있다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>