본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李 "불법계곡시설 은폐 공직자, 재보고 기회 놓치면 수사·처벌"

송승섭기자

입력2026.02.26 10:39

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령은 26일 공직자들에게 불법 계곡시설 문제를 은폐·허위보고할 경우 "수사와 처벌을 받게 된다"고 경고했다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "불법시설 업주들과 유착해 불법시설 은폐하고 허위보고와 직무유기로 불법 계곡시설 정비라는 국가행정을 방해한 공직자 여러분"이라며 "행안부를 통해 재조사, 재보고 기회를 줬다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "이 기회를 놓치면 지역주민 고용 조사, 신고포상금 등 모든 수단을 동원한 전수조사와 그에 따른 징계, 직무유기와 허위공문서 작성, 공무집행방해 등으로 수사와 처벌을 받게 된다"며 "마지막 한 번의 기회를 놓치지 마시고 국민과 국가에 본연의 책무를 다해 주시기 바란다"고 강조했다.


앞서 행정안전부는 범정부 태스크포스(TF)를 통해 전국·하천 계곡에서 835건의 불법 점용 시설이 확인됐다고 밝혔다. 하지만 이 대통령은 지난 24일 국무회의에서 "제가 경기도에서 조사할 때 이보다 훨씬 많았던 것 같다"면서 현장 공무원들이 실태를 누락했을 것이라는 취지로 비판한 바 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"천재적, 애플이 따라해야"…외신 극찬한 갤S26 '프라이버시 디스플레이' "천재적, 애플이 따라해야"…외신 극찬한 갤S26 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"제미나이 믿어도 돼?" AI 따라 3100만원 투자했더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

세계 부채 348조달러 사상 최대…국방비·AI 투자 확대 영향

새로운 이슈 보기