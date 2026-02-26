본문 바로가기
한국투자공사, 유럽 부동산 투자 방향 점검…"선별적 접근 필요"

김동표기자

입력2026.02.26 10:16

런던 국제금융협의체 개최

국부펀드 한국투자공사(KIC)가 영국에 진출한 한국 기관투자자와 현지 부동산 투자 전문가를 초청해 올해 유럽 부동산 시장을 전망하는 자리를 마련했다.


한국투자공사, 유럽 부동산 투자 방향 점검…"선별적 접근 필요"
한국투자공사는 런던지사 주관으로 지난 25일(현지 시각) 제35차 '런던 국제금융협의체(London International Financial Cooperation Council)'를 개최했다고 26일 밝혔다.

주제 발표를 맡은 글로벌 자산운용사 PGIM의 세바스티아노 페란테(Sebastiano Ferrante) 유럽 부동산 대표는 유럽 부동산 시장이 회복세에 진입한 것으로 진단하면서도 자산별 선별적 접근이 필요하다고 조언했다.


페란테 대표는 "유럽 주요 부동산 가격은 2022년 이후 조정을 거친 뒤 최근 회복세에 진입했다"며 "올해 유럽 부동산 거래 규모는 전년 대비 약 70% 증가해 1000억 유로 이상으로 확대될 것"이라고 전망했다.


그는 다만 "지역과 섹터별 차별화가 뚜렷해지면서 자산에 대한 선별적 접근이 성과를 좌우할 것"이라며 "유럽 주요 도시를 중심으로 공급 부족이 누적된 주거 섹터와 수급 불균형이 심한 도심 인접 물류·산업 시설(Urban Industrial)을 중심으로 임대료 상승세가 이어질 것"으로 내다봤다.

그러면서 "은행의 상업용 부동산 개발 금융 참여가 축소되면서 비은행권 대출 수요가 확대되고 있다"며 "부동산 대출 시장에서도 새로운 투자 기회가 부각될 수 있다"고 했다.


PGIM은 푸르덴셜파이낸셜(Prudential Financial, Inc.)의 글로벌 자산운용 부문으로, 작년 말 기준 운용자산(AUM)은 약 1조 5000억 달러에 이른다.


이날 행사를 주관한 한국투자공사 이건웅 런던지사장은 "글로벌 자산운용사와 함께 올해 유럽 부동산 시장 및 투자 방향을 점검하고, 기관투자자 간 협력 기반을 강화하는 계기가 됐다"고 평가했다.


이날 행사에는 한국 정부 및 공공 투자기관, 증권·은행·보험 등 민간 금융회사 담당자 30여 명이 참석했다.


한편 한국투자공사는 글로벌 금융 중심지(미국 뉴욕·샌프란시스코, 영국 런던, 싱가포르, 인도 뭄바이)에 해외 지사 및 사무소를 두고 있다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
