BTS와 동시 출격…펄어비스 '붉은사막' 내달 20일 글로벌 출시

'붉은사막'과 BTS 정규 5집 발매일 겹쳐

K-콘텐츠 관심 게임까지 이어질지 주목



세계를 무대로 한 K-콘텐츠의 도전이 다시금 눈길을 끈다. 다음 달 K-팝을 대표하는 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'과 콘솔 기반의 트리플A(블록버스터급) K-게임 기대작 '붉은사막'이 같은 날 출시된다.

26일 업계에 따르면 펄어비스는 7년간의 개발을 마치고 다음 달 20일 '붉은사막'을 공개한다. 오픈월드 액션 어드벤처 장르의 이 게임은 스팀에서 위시리스트 200만건을 돌파하는 등 출시 전부터 주요 글로벌 플랫폼에서 높은 관심을 받고 있다. 북미·유럽 등에서 흥행한 '검은사막'의 뒤를 이을 것이란 기대다.

'붉은사막'은 지난해 소니 플레이스테이션 스토어 '최고의 출시 예정 게임' 기대작 리스트에 오른 데 이어 해외 주요 미디어에서도 주목받고 있다. 미국 스포츠 전문 미디어 ESPN은 "펄어비스가 '붉은사막'으로 싱글 플레이어 어드벤처 게임에 도전한다"며 "'붉은사막'은 자유도가 높고 다양한 요소들을 모아 놓은 야심 찬 프로젝트라"라고 말했다.

미국 시사주간지 뉴스위크도 "펄어비스가 '붉은사막'의 야심 찬 게임 플레이만큼 흥미로운 스토리도 보여줄지 기대된다"며 지난해 가장 기대되는 게임 리스트에서 언급했다. 이외에도 북미 게임 스팟, PCMAG, 일본 게임위드 등 글로벌 미디어들의 최고 기대작에 이름을 올렸다.

'붉은사막'은 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시 예정이다. 공식 홈페이지에서 사전 예약이 진행 중이며, 플레이스테이션(PS) 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 만나볼 수 있다.

같은 날 오후 1시 BTS는 정규 5집 '아리랑'을 발매한다. 군 복무를 마치로 4년 만에 완전체로 복귀하는 BTS는 이튿날 서울 광화문에서 복귀 무대를 선보인다. 새 앨범 선주문량이 일주일 만에 406만장을 기록한 가운데 경찰은 공연 당일 광화문 일대에 26만여명이 몰릴 것으로 예상했다. 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 넷플릭스를 통해 전 세계 생중계된다. 이후 BTS는 아시아와 북미, 라틴아메리카, 유럽, 중동 등 34개 지역에서 82회에 걸친 대규모 월드투어에 나선다.

해외 주요 매체들은 BTS 복귀 소식과 함께 파급력을 전망했다. 미국 CNN은 "K-팝을 세계적 문화 현상으로 끌어올린 BTS가 돌아왔다"고 전했고, 포브스는 "역사상 가장 광범위한 투어 중 하나로 한국 가수 월드투어의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 분석했다. 영국 가디언은 이번 투어를 '북미 도시 경제를 마비시킬 수준의 대형 이벤트'라고 규정했다. 테일러 스위프트의 '에라스 투어'를 능가할 것으로 봤다.

업계에서는 지난해 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스'로 높아진 K-콘텐츠에 대한 관심이 K-팝을 넘어 K-게임의 성과로 이어질지 주목하고 있다. 업계 관계자는 "펄어비스의 '붉은사막'을 비롯한 다양한 국산 게임들이 글로벌 시장을 공략하고 있다"며 "올해 K-팝·드라마·영화와 같이 게임 분야에서도 세계적으로 인정받는 메가 히트작이 나올 수 있을지 관심이 집중된다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



