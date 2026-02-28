'중고 소형 SUV' 몸값 뛴다… 경차 대신 실속형 선택

1500만~2000만원대 가성비 매물 상승세

수입차·전기차는 신차 가격 인하로 시세 하락

중고차로 첫 차 구매를 고려하는 수요자들이 경차 대신 소형 SUV로 눈을 돌리고 있다. 실용성과 가격 경쟁력을 모두 챙기려는 실속형 구매가 늘며 소형 SUV가 시장의 '뉴노멀'로 자리 잡는 모양새다.

직영 중고차 플랫폼 케이카(K Car)가 국내 출시 10년 이내 740여개 모델을 대상으로 시세를 분석한 결과, 국산차와 수입차 전체 시세는 각각 0.3%, 0.9% 하락한 것으로 나타났다. 반면 1500만~2000만원대 소형 SUV는 오히려 상승세를 보이며 대조를 이뤘다.

차종별로는 쉐보레 더 뉴 트레일블레이저가 3.6%로 가장 높은 상승 폭을 기록했으며 트레일블레이저(2.5%)와 르노코리아 XM3(1.3%) 등이 뒤를 이었다. 기아 니로(0.4%), 더 뉴 셀토스(0.2%), 현대차 코나(0.3%) 등도 소폭 오를 전망이다. 세단보다 넓은 시야와 공간 활용도를 갖춘 점이 경차 대기 수요를 흡수한 원인으로 분석된다.

반면 수입차와 전기차는 약세를 보이고 있다. 수입차는 연초까지 이어지는 신차 프로모션 영향으로 벤츠 E-클래스 W213(-2.1%)과 BMW 5시리즈 G30(-1.8%) 등 주요 인기 모델 시세가 하락했다. 전기차 역시 테슬라발 가격 인하 경쟁 여파로 모델Y 주니퍼(-3.2%)와 기아 더 뉴 EV6(-4.6%) 등의 가격 조정이 이어지는 추세다.

일부 차종은 정비 환경 변화에 따른 하락 폭이 컸다. 쉐보레 더 뉴 트래버스는 7.7%, 트래버스는 5.5% 하락했으며 더 뉴 말리부(-4.2%) 등도 시세가 밀렸다.

조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 "경차 대신 소형 SUV를 찾는 수요가 늘며 성수기 거래가 활발하다"며 "전기차는 제조사의 가격 정책에 따라 당분간 변동성이 이어질 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



