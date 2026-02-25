영덕군의회, 원전 유치 첫 관문 통과

후보지 신청 동의안 원안 가결

향후 공모 대응·주민 의견 수렴 주목

영덕군의회가 신규 원자력발전소 건설 후보 부지 유치 신청 동의안을 원안 가결하며 지역 미래 산업 기반 확보를 위한 행보에 속도를 냈다.

김성호 영덕군의회 의장이 24일 제320회 임시회를 열고 신규 원전 건설 후보부지 유치 신청 동의안을 심의·의결 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영덕군의회(의장 김성호)는 24일 임시회를 열고 신규 원전 건설 후보 부지 유치 신청 동의안을 심의·의결했다. 해당 안건은 지난 13일 집행부로부터 제출된 것으로, 지역 경제 활성화와 중장기 성장 동력 확보를 위한 핵심 정책으로 평가된다.

군의회는 집행기관의 제안설명을 시작으로 질의응답과 토론을 거치는 등 충분한 심의 절차를 진행했으며, 표결 결과 집행부가 제출한 원안대로 동의안을 가결했다.

이번 의결로 영덕군은 정부의 신규 원전 후보지 선정 절차에 참여할 수 있는 행정적 기반을 확보하게 됐다. 원전 유치가 현실화할 경우 일자리 창출과 연관 산업 유입, 지역 재정 확충 등 긍정적 효과가 기대되는 반면 안전성, 환경 영향, 주민 수용성 확보 등 다양한 과제도 함께 제기되고 있다.

군의회는 향후 공모 대응 과정에서 주민 의견 수렴과 정보 공개를 강화해 지역사회 갈등을 최소화하고 군민 안전을 최우선으로 고려하겠다는 입장을 밝혔다.

이번 동의안 가결은 원전 유치 추진의 출발점이라는 점에서 의미가 크다. 다만 기대와 우려가 교차하는 사안인 만큼 향후 공론화 과정과 주민 수용성 확보가 사업 추진의 핵심 변수가 될 것으로 전망된다.





