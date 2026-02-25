본문 바로가기
[포토] '밝은 코스피'

조용준기자

입력2026.02.25 16:06

[포토] '밝은 코스피'
코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파하며 장을 마감한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 밝은 표정으로 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 114.22포인트(1.91%) 오른 6,083.86으로 장을 마쳤다.





