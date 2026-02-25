[포토] 사상 처음으로 6000 돌파한 코스피

코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파하며 장을 마감한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 114.22포인트(1.91%) 오른 6,083.86으로 장을 마쳤다.







