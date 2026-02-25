BPA·창원소방본부, 부산항 신항 화재 예방 공조 강화

항만·배후단지 합동점검·비상연락망 고도화… 현장 중심 예방체계 구축

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)와 창원소방본부(본부장 이상기)가 최근 전국적으로 대형 화재가 잇따라 발생함에 따라 국가 물류 핵심 거점인 부산항 신항의 안전 강화를 위해 협력체계를 한층 강화한다.

두 기관은 25일 부산항만공사 신항지사에서 합동 회의를 열고 항만과 배후단지의 화재 위험 요인을 선제적으로 관리하기 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

산항만공사 신항지사를 방문한 창원소방본부 관계자들이 회의를 하고 있다. BPA 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협력은 항만·물류단지의 특수성을 반영해 단순 점검을 넘어 현장 중심의 실질적인 예방 대책을 공동 수립하는 데 초점을 맞췄다.

이날 회의에서는 ▲최근 사업체 화재 사례·데이터 공유 ▲계절별 주요 화재 위험요인 분석 ▲항만 특성에 최적화된 화재 예방 컨설팅 ▲초기 대응체계 상호 점검 등을 진행했다. 특히 사업장의 자율 안전관리 역량을 높이기 위해 소방 기술 지원과 항만 운영 노하우를 결합한 협조 체계를 가동하기로 했다.

또 항만 내 고위험 시설 등 화재 취약 요인에 대한 사전 합동점검과 안전 컨설팅을 추진하고, 긴급 상황 발생 시 즉각적인 상황 공유를 위한 비상 연락망과 대응 시스템도 고도화할 방침이다.

이상기 창원소방본부장은 "항만 시설은 화재 발생 시 대형 재난으로 이어질 가능성이 높은 만큼 예방 단계에서의 협력이 무엇보다 중요하다"며 "부산항만공사와의 긴밀한 공조를 통해 화재 안전관리 체계를 한층 강화하겠다"고 말했다.

송상근 부산항만공사 사장은 "우리나라 수출입 관문인 부산항을 안전하게 관리·운영하는 것이 핵심 임무"라며 "창원소방본부의 전문 역량과 공사의 현장 관리 능력을 결합해 입주 기업과 종사자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>