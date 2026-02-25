"등록금도 벅찬데" 서울 대학생 주거비 월 70만원…'역대 최고'

서울 주요 대학가 원룸 월세 평균 62만원

관리비 부담도 커져…평균 8만2000원

전반적인 월세 상승 기조가 이어지면서 서울 주요 대학가 원룸 월세가 평균 62만원을 넘어선 것으로 나타났다.

서울 동작구 중앙대학교 인근 주민게시판에 하숙 관련 전단지가 붙어 있다.

24일 부동산 정보 플랫폼 다방이 지난달 기준 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 월세를 분석한 결과, 평균 월세는 62만2000원(보증금 1000만원에 전용면적 33㎡ 이하)으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 달(60만9000원)보다 2.0% 오른 수치로, 다방이 관련 조사를 시작한 2019년 이후 가장 높은 수준이다.



대학별로는 성균관대 일대 상승 폭이 가장 컸다. 평균 월세는 73만8000원으로 작년 같은 기간(62만5000원)보다 18.1% 상승했다. 이어 한양대(11.3%), 고려대(9.8%), 연세대(6.2%), 서울대(1.9%) 인근 지역도 상승세를 보였다.

반면 중앙대(46만9000원, -11.0%), 서강대(59만9000원, -6.7%), 한국외대(59만9000원, -5.1%), 이화여대(71만1000원, -4.0%) 등 일부 지역은 하락했다.

관리비 부담도 커졌다. 서울 주요 대학가 원룸 평균 관리비는 8만2000원으로 작년보다 5.1% 올랐다. 중앙대 인근 지역 관리비는 8만4000원에서 10만2000원으로 21.4% 상승하며 가장 큰 폭으로 증가했다. 성균관대(13.6%), 한국외대(9.0%), 경희대(6.4%), 고려대(6.3%), 한양대(5.5%), 서울대(4.7%), 연세대(3.9%)도 상승했다.

서강대와 이화여대 인근 지역은 각각 18.3%, 2.9% 하락했다.

다방 관계자는 "지난해 7월 일시적으로 조정을 보였던 대학가 월세가 다시 상승 흐름을 나타내고 있다"며 "전반적인 월세 강세 기조가 대학가 임대시장에도 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다.





윤슬기 기자



