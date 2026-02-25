본문 바로가기
[클릭 e종목]“두산에너빌리티, 목표주가 13만원으로 상향…수주 모멘텀 확장”

임춘한기자

입력2026.02.25 07:36

대신증권은 25일 두산에너빌리티 에 대해 해외 수주 확대 본격화를 반영해 목표주가를 13만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


허민호 대신증권 연구원은 이날 보고서에서 "폴란드향 AP1000 원자로용기·증기발생기, 테라파워의 미국향 나트륨 소형모듈원전(SMR) 주요 기자재, 뉴스케일의 루마니아 및 미국향VOYGR SMR 주기기 등 해외 원전 기술사향 수주 확대 본격화가 예상된다"고 말했다.

두산에너빌리티의 올해 수주금액은 원자력 5조8000억원, 가스발전 5조 3000억원 등 총 14조3000억원으로 전망된다.


허 연구원은 "AP1000 원전 2기당 수주금액은 1조9000억원으로 예상된다"며 "한국전력·한수원이 AP1000 원전의 '원자로 빌딩 시공, 터빈 빌딩 및 보조기기 EPC'를 담당할 경우 스팀터빈·발전기와 원자로 내 일부 부품, 주기기 빌딩 시공 등도 추가 수주할 수 있다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

