'100원 생리대' 출시 소식에…李대통령 "깨끗한나라에 감사"

임철영기자

입력2026.02.25 07:11

李대통령, SNS 메시지
국무회의서 여러차례 가격 문제 제기

이재명 대통령이 다이소의 '개당 100원' 생리대 출시 소식에 "깨끗한나라에 감사합니다. 우리는 이제 조금씩 나아가고 있습니다"라고 밝혔다.

대통령은 25일 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 이같이 적었다.


다이소는 깨끗한나라와 협업해 '10매 1000원(개당 100원)' 생리대를 오는 5월부터 전국 매장과 다이소몰에서 판매할 계획이다. 가격은 기존 다이소 판매 제품(개당 200~250원)과 비교해 최대 60% 낮아진 수준으로, 깨끗한나라가 100% 국내 생산을 맡는다.

업계의 최저가 확대 흐름에는 이 대통령의 가격 문제 제기가 직접적인 촉발점이 됐다. 이 대통령은 지난 1월 20일 국무회의에서 "우리나라 생리대는 해외보다 40% 정도 비싼 게 사실인 것 같다"며 "기본적 품질을 갖춘 싼 생리대"와 저소득층 무상 공급 검토를 지시했다.


유통업계도 연쇄적으로 가격 경쟁에 뛰어드는 모습이다. 쿠팡은 2월 초 '99원 PB 생리대'(가격 인하)를 내놓았고, 편의점·대형마트도 1+1, 균일가 행사 등 할인전을 확대했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
