'국정농단' 최서원 언니 최순득씨 사망…오늘 발인

한예주기자

입력2026.02.24 18:35

지난 22일 74세로 숨져

박근혜 정부의 '비선실세'로 불린 최서원(개명 전 최순실)씨의 친언니인 최순득씨가 지난 22일 74세로 숨졌다.


24일 순천향대병원에 따르면 최씨는 이날 낮 12시 발인을 마친 뒤 오후 2시께 화장됐다. 사인은 급성 폐렴으로 알려졌다.

최씨는 박근혜 전 대통령의 '정신적 멘토'로 알려진 고(故) 최태민씨의 딸이다.


최순득 씨. 연합뉴스

박 전 대통령이 두 자매의 이름으로 주사제를 대리 처방받은 것이 알려지면서 국정농단 사태 당시 검찰 참고인 조사를 받기도 했다.


고인의 딸은 장시호씨로, 자신이 일하던 한국동계스포츠영재센터에 삼성그룹이 16억여원을 후원하도록 강요한 혐의 등으로 기소됐으나 2020년 파기환송심에서 강요죄는 무죄가 인정된 바 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
