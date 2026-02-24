포스코퓨처엠, 사내외이사 후보 추천…이사회 재정비

배터리·재무 전문가 전면 배치

ESG·보상위원회 정관 반영

포스코퓨처엠이 정기주주총회를 앞두고 이사회 구성을 재정비했다.

사진 왼쪽부터 김성진 사내이사 후보, 정석모 기타 비상무이사 후보, 이상영 사외이사 후보. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠은 24일 정기이사회를 열고 3월 정기주주총회에 상정할 사내외이사 후보 추천 안건을 의결했다고 밝혔다.

신규 사내이사 후보로는 김성진 기획지원본부장이 추천됐다. 김 본부장은 포스코건설 재무실장과 포스코 재무실장, 포스코인터내셔널 정도경영실장 등을 역임하며 재무·회계 분야에서 경험을 쌓아왔다. 회사는 급변하는 경영 환경 속에서 수익성 개선과 재무 안정성 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

사외이사 후보로는 이상영 연세대 화공생명공학과 교수가 이름을 올렸다. 이 후보는 이차전지 소재 분야 권위자로, 2025년 미국전기화학회(ECS) 배터리 기술상을 수상하는 등 학계와 산업계에서 연구 성과를 인정받아 왔다. 한국과학기술한림원 정회원으로 활동 중이며, 2026년 한국전기화학회 부회장을 맡는 등 전문성을 갖췄다. 회사 측은 배터리 소재 경쟁력 강화에 실질적인 조언을 제공할 것으로 보고 있다.

기타비상무이사 후보에는 포스코홀딩스 정석모 사업시너지본부장이 추천됐다. 정 본부장은 산업가스사업부장과 이차전지소재사업실장 등을 지내며 신사업 발굴과 글로벌 시장 확대를 이끌어 왔다. 이차전지소재 사업에 대한 이해를 바탕으로 기업가치 제고에 힘을 보탤 것으로 기대된다.

이와 함께 엄기천 사장은 사내이사로 재추천됐으며, 윤태화·이복실 사외이사도 연임 후보에 올랐다.

이번에 추천된 사내외이사 후보들은 오는 3월 26일 열리는 정기주주총회에서 최종 선임 여부가 결정된다.

한편 이날 이사회는 2025년도 재무제표 승인 안건을 의결하고, 지난해 11월 신설한 이사회 산하 ESG위원회와 평가보상위원회를 정관에 반영하는 안건도 주주총회에 상정하기로 했다. 이를 통해 이사회 중심의 ESG 관리와 보상 체계를 제도적으로 강화한다는 방침이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



