밀양시, 오웰테크·오웰테크 450억원 규모 투자협약 체결

영남취재본부 주소은기자

입력2026.02.24 16:04

신규 고용 창출·산업 활성화…지역 경제 활성화

경남 밀양시는 경남도청에서 오웰테크㈜, ㈜빈푸드와 총 450억원 규모의 투자협약을 체결했다.


지난 23일 이뤄진 협약에 따라 알루미늄 재활용 전문 제조업체인 오웰테크㈜는 밀양용전일반산업단지 내 약 200억원을 투자해 생산시설을 조성한다.

밀양시, 2개 기업과 450억원 규모 투자협약 체결. 밀양시 제공

또한, 냉동만두 등 식료품을 생산하는 식품 제조기업인 ㈜빈푸드는 밀양나노융합국가산업단지에 약 250억원을 투자해 신규 제조시설을 구축하기로 했다.

시는 이번 기업 유치가 상당 규모의 신규 고용 창출은 물론, 연관 산업 활성화 등 지역 경제 전반에 긍정적인 파급효과를 불러올 것으로 내다보고 있다.


밀양시 관계자는 "밀양의 미래 가치를 믿고 투자를 결정해 준 두 기업에 깊이 감사드린다"며 "투자가 계획대로 원활히 이행되어 기업은 성장하고 지역은 활력을 얻을 수 있도록 전폭적인 행정·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
